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17:45, 30 октября 2024Россия

Минобороны показало кадры артиллерийского удара в Курской области

Минобороны России опубликовало видео с работой артиллерии в Курской области

Минобороны России показало кадры с работой артиллеристов в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Расчетом беспилотных летательных аппаратов "крылатой пехоты" была обнаружена боевая бронированная техника ВСУ, движущаяся в направлении наших оборонительных позиций. Координаты были оперативно переданы артиллеристам-десантникам», — говорится в сообщении.

На кадрах видны выстрелы из самоходных гаубиц, которые проводят российские бойцы в направлении позиций противника. В Минобороны отметили, что все назначенные цели были уничтожены.

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В ночь на среду, 30 октября, беспилотники ВСУ атаковали город Железногорск в Курской области. Жители показали на видео последствия атаки дронов. На одном из роликов, снятом девушкой, виден пожар в парке.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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