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09:02, 30 октября 2024Наука и техника

Выявлена устойчивость микробов к супервспышкам звезды TRAPPIST-1

MNRAS: жизнь на экзопланетах может пережить супервспышки звезды TRAPPIST-1

Изображение: NASA / JPL-Caltech / Wikimedia

Астрономы выявили микробы, которые потенциально способны пережить мощные супервспышки красных карликов. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), это повышает шансы обитаемости экзопланет в системе TRAPPIST-1.

Супервспышки красных карликов излучают огромное количество рентгеновского и ультрафиолетового излучения, что делает планеты вокруг таких звезд крайне суровой средой для зарождения жизни. Красные карлики, такие как звезда TRAPPIST-1, известны своей активностью на ранних стадиях эволюции, когда ультрафиолетовое излучение может лишить планеты атмосфер или изменить их состав. В новой работе исследователи изучили, насколько микробы устойчивы к воздействию такого излучения.

В эксперименте ученые использовали два типа бактерий: Deinococcus radiodurans, известную своей стойкостью к ультрафиолету, и Escherichia coli, подверженную радиации. Микроорганизмы подверглись дозам ультрафиолетового излучения, аналогичным тем, что могли бы достичь поверхности планет TRAPPIST-1 e, f и g — наиболее потенциально обитаемых миров в системе.

Результаты показали, что бактериям E. coli не удалось пережить имитированные вспышки на планете, расположенной ближе всего к звезде, однако на более отдаленных планетах некоторая часть этих бактерий все же выживала. В то же время D. radiodurans показала высокую устойчивость к ультрафиолетовому излучению, хотя и среди них выживаемость была крайне низкой: на самой близкой к звезде планете лишь один микроб из 600 миллионов мог пережить такую вспышку.

Учитывая частоту вспышек и тот факт, что бактерии вроде D. radiodurans способны переживать столь экстремальные условия, исследователи предполагают, что даже такие жесткие условия могут создать эволюционное давление, формируя более устойчивые к излучению организмы.

Таким образом, работа предполагает, что планеты в системах красных карликов, таких как TRAPPIST-1, могли бы стать домом для жизни, несмотря на супервспышки. Хотя путь эволюции на таких мирах будет более трудным, шансы для зарождения жизни остаются возможными.

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      Александр Еникеев
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