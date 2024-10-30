Зеленский посетил раненых военных в Ужгороде и вручил госнаграды

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых военных в Ужгороде, где они проходят реабилитацию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский лидер рассказал, что пообщался с ними и вручил госнаграды. «Благодарю всех наших людей — от всей Украины — за все, что вы делаете, чтобы защитить Украину», — говорится в публикации.

Ранее Зеленский заявил в интервью, что некоторые лидеры считают, что в «плане победы» Украина «хочет слишком многого», и стали оказывать давление. «Слишком много чего? Мы просто хотим жить. Это слишком?» — заключил он.

В том же интервью украинский президент подчеркнул, что отправка войск западных стран на Украину не может быть только ее волей. «И мы никогда не настаивали, не проталкивали эту идею и никогда не говорили о ней подробно», — заявил он.

