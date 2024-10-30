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17:17, 30 октября 2024Из жизни

Женщина сорвала в лотерее джекпот и отказалась делиться деньгами с семьей

Фото: Tsuguliev/ Shutterstock / Fotodom  

34-летняя женщина неожиданно выиграла в лотерее, решила потратить приз на сына и столкнулась с осуждением со стороны семьи. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

По словам автора поста, она покупала хлеб и молоко, как вдруг решила взять на кассе лотерейный билет. Он оказался счастливым. Женщина редко играла в лотерею, поэтому была крайне удивлена выигрышем. Она отметила, что джекпот составил «не сотни миллионов долларов, но достаточно, чтобы почувствовать разницу».

После пользовательница позвонила своей матери, чтобы поделиться с ней радостными новостями. Однако та сразу озаботилась вопросом, будет ли счастливица делиться деньгами с остальными членами семьи. Женщина ответила отказом.

Как объясняет автор поста, у нее есть брат и сестра, однако они не общаются тесно. По словам женщины, когда у нее родился сын, у которого со временем диагностировали расстройство аутического спектра, родственники не стали помогать ей. Хотя мать была рядом, пользовательница все равно не чувствовала нужный уровень поддержки от нее.

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«С тех пор мои братья и сестры называют меня эгоисткой и говорят, что "деньги ударили мне в голову", и даже моя мама намекала, что я жадничаю», — отметила женщина. По ее словам, теперь мать обвиняет ее в том, что она лишает своего сына крепкой семьи рядом.

Женщина призналась, что планирует потратить призовые деньги на закрытие накопившихся долгов и оплату терапии для сына. Кроме того, она собирается исполнить мечту ребенка и отвезти его в Диснейленд.

Ранее сообщалось, что мужчина из Таиланда помог организовать похороны чужой семье и выиграл в лотерею. На полученные деньги он планирует построить новый дом вместо разваливающегося старого. Оставшиеся деньги мужчина намерен отложить.

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      Юлия Юткина
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