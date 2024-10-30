Женщина сорвала в лотерее джекпот и отказалась делиться деньгами с семьей

34-летняя женщина неожиданно выиграла в лотерее, решила потратить приз на сына и столкнулась с осуждением со стороны семьи. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

По словам автора поста, она покупала хлеб и молоко, как вдруг решила взять на кассе лотерейный билет. Он оказался счастливым. Женщина редко играла в лотерею, поэтому была крайне удивлена выигрышем. Она отметила, что джекпот составил «не сотни миллионов долларов, но достаточно, чтобы почувствовать разницу».

После пользовательница позвонила своей матери, чтобы поделиться с ней радостными новостями. Однако та сразу озаботилась вопросом, будет ли счастливица делиться деньгами с остальными членами семьи. Женщина ответила отказом.

Как объясняет автор поста, у нее есть брат и сестра, однако они не общаются тесно. По словам женщины, когда у нее родился сын, у которого со временем диагностировали расстройство аутического спектра, родственники не стали помогать ей. Хотя мать была рядом, пользовательница все равно не чувствовала нужный уровень поддержки от нее.

«С тех пор мои братья и сестры называют меня эгоисткой и говорят, что "деньги ударили мне в голову", и даже моя мама намекала, что я жадничаю», — отметила женщина. По ее словам, теперь мать обвиняет ее в том, что она лишает своего сына крепкой семьи рядом.

Женщина призналась, что планирует потратить призовые деньги на закрытие накопившихся долгов и оплату терапии для сына. Кроме того, она собирается исполнить мечту ребенка и отвезти его в Диснейленд.

Ранее сообщалось, что мужчина из Таиланда помог организовать похороны чужой семье и выиграл в лотерею. На полученные деньги он планирует построить новый дом вместо разваливающегося старого. Оставшиеся деньги мужчина намерен отложить.

