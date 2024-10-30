Женщины подрались из-за кепки с лозунгом Дональда Трампа в самолете

The Sun: пассажирки British Airways подрались из-за кепки с лозунгом Трампа

Пассажирки авиакомпании British Airways подрались из-за кепки с лозунгом кандидата в президенты США Дональда Трампа и нарвались на полицию. Об этом сообщило издание The Sun.

Конфликт произошел 28 октября в лондонском аэропорту Хитроу между двумя женщинами, которые ждали вылета в Остин, штат Техас. Участница рейса потребовала, чтобы попутчица сняла красную бейсболку с лозунгом «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again), популяризированным Трампом в 2016 году.

Женщина отказалась, из-за чего между пассажирками началась ссора, которая продолжилась и после посадки в самолет. Пилоты обратились в полицию, правоохранители поднялись на борт еще до вылета и выдворили дебоширок.

Женщин допросили, но не арестовали. Уточняется, что самолет отправился с опозданием на два часа без них.

Ранее в Великобритании пассажир самолета пошел под суд за дебош на борту. Мужчина напился на рейсе, облил попутчика вином и избил члена экипажа.