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10:32, 29 октября 2024Путешествия

Пьяный пассажир облил попутчика вином, избил бортпроводника и пошел под суд

Daily Mail: пьяный пассажир избил бортпроводника на рейсе из Испании

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

В Великобритании пошел под суд турист, который напился перед рейсом и устроил дебош на борту самолета. Подробности сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел 15 мая 2023 года, но приговор британцу вынесли только сейчас. 33-летний Харрисон Тилсон возвращался на родину с испанского острова Майорка. Он выпил в аэропорту перед посадкой, а затем продолжил заказывать алкоголь на борту самолета.

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Во время рейса пьяный мужчина пришел в ярость и облил вином попутчика. Когда лайнер приземлился, Тилсон встал раньше времени, чтобы пойти в туалет, и напал на другого пассажира. Затем дебошир избил бортпроводника, который попытался его успокоить.

В октябре 2024-го суд назначил Тилсону 250 часов общественных работ. Ему предстоит оплатить 1,5 тысячи фунтов (190 тысяч рублей) судебных издержек, а также компенсацию пострадавшему бортпроводнику в размере 1,8 тысячи фунтов (227 тысяч рублей).

Ранее другой пассажир самолета назвал бортпроводников «азиатскими ублюдками» и попал на видео. Дебошир принес на борт алкоголь и пил его прямо из бутылки.

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      Мария Борисова
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