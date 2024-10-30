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17:29, 30 октября 2024Мир

Жители ливанского Баальбека начали покидать дома после предупреждения Израиля

Жители Баальбека в Ливане покидают дома после предупреждения ЦАХАЛ об ударах

Фото: Hassan Ammar / AP

Жители ливанского Баальбека покидают свои дома после предупреждения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о намерении нанести удар по жилым кварталам города. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает РИА Новости.

«Сейчас из Баальбека в сторону Бейрута многокилометровая пробка из машин. Тысячи людей пытаются покинуть город до того, как Израиль начнет бомбить», — рассказал корреспонденту агентства один из местных жителей.

Ранее израильские ВВС ударили по южному пригороду Бейрута. Под огонь также попали два объекта ливанской исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» в городах Баальбек и Хермель.

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      Виктория Кондратьева
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