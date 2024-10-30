Жители ливанского Баальбека начали покидать дома после предупреждения Израиля

Жители Баальбека в Ливане покидают дома после предупреждения ЦАХАЛ об ударах

Жители ливанского Баальбека покидают свои дома после предупреждения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о намерении нанести удар по жилым кварталам города. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает РИА Новости.

«Сейчас из Баальбека в сторону Бейрута многокилометровая пробка из машин. Тысячи людей пытаются покинуть город до того, как Израиль начнет бомбить», — рассказал корреспонденту агентства один из местных жителей.

Ранее израильские ВВС ударили по южному пригороду Бейрута. Под огонь также попали два объекта ливанской исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» в городах Баальбек и Хермель.