Жители российского региона перекрыли мост ради его защиты

Жители села в Алтайском крае заблокировали собой мост, чтобы его не разобрали

Жители села Тальменка в Алтайском крае заблорировали мост, чтобы не дать строителям разобрать его. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

Сельчане попросили отремонтировать аварийную переправу между переулками Мельничный и Песчаны. В ответ на просьбу власти заявили, что за мост никто не отвечает, а прокуратура потребовала его снести. Местным не понравилось такое решение — вместе с мостом они лишатся короткого пути в центр населенного пункта, где располагаются школа и больница.

На кадрах с места событий можно увидеть, как около десятка сельчан становятся на мост. Рабочие уже начали разбирать конструкцию до прихода толпы, однако перестали, когда люди обосновались на переправе.

Ранее на Камчатке паводок подмыл единственную дорогу к селу Соболево. Инцидент произошел из-за подъема уровня воды в реке Средняя Воровская.