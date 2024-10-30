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15:58, 30 октября 2024Моя страна

Жители российского региона спасли двух краснокнижных птиц

Жители Татарстана спасли двух длиннохвостых неясытей

Фото: Frank Sommariva / Imagebroker / Globallookpress.com

Жители Татарстана спасли двух краснокнижных птиц. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Госкомитет региона по биоресурсам.

Речь идет о двух длиннохвостых неясытях. Россияне обнаружили травмированных пернатых в Казани и Высокогорском районе и сразу же обратились к сотрудникам ведомства.

В настоящее время птицы чувствуют себя хорошо. Они находятся на реабилитации под присмотром специалистов. После нее их вернут в естественную среду обитания.

«Этот случай может вдохновить и других людей участвовать в защите природы, что особенно важно в наше время», — заявили в пресс-службе Госкомитета.

Ранее стало известно, что волонтеры организации «Друзья океана» спасли на Сахалине 112 тюленей.

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      Фариза Бацазова
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