Жители российского региона спасли двух краснокнижных птиц

Жители Татарстана спасли двух длиннохвостых неясытей

Жители Татарстана спасли двух краснокнижных птиц. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Госкомитет региона по биоресурсам.

Речь идет о двух длиннохвостых неясытях. Россияне обнаружили травмированных пернатых в Казани и Высокогорском районе и сразу же обратились к сотрудникам ведомства.

В настоящее время птицы чувствуют себя хорошо. Они находятся на реабилитации под присмотром специалистов. После нее их вернут в естественную среду обитания.

«Этот случай может вдохновить и других людей участвовать в защите природы, что особенно важно в наше время», — заявили в пресс-службе Госкомитета.

Ранее стало известно, что волонтеры организации «Друзья океана» спасли на Сахалине 112 тюленей.