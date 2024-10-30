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18:31, 30 октября 2024Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» рассказала о вырезанной из программы шутке о Паралимпиаде

Комик Родина заявила, что из «Женского стендапа» вырезали шутку о Паралимпиаде
Маргарита Родина

Маргарита Родина. Кадр: STAND UP BROTHERS / YouTube

Известная российская юмористка, участница проекта «Женский стендап» на ТНТ Маргарита Родина рассказала, что в одном из ее телевизионных выступлений вырезали шутку. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Как так?», доступном на YouTube.

Родина рассказала, что в ее выступлении была шутка о Паралимпиаде. По словам звезды проекта, ее выступление с этой шуткой сняли и смонтировали, однако в телевизионной версии программы этой реплики не было. По мнению юмористки, шутку убрали из юридических соображений.

По словам Родиной, из-за того, что из эфира убрали эту реплику, предшествующая фраза прозвучала нелепо.

Ранее бывший участник команды КВН «350» Егор Кирильчик рассказал о вырезанной из эфира шутке. Он уточнил, что в ней шла речь о блогерше Елене Блиновской и дагестанцах. По словам Кирильчика, эта шутка была лучшей в сезоне.

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      Мария Большакова
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