Звезда «Женского стендапа» рассказала о вырезанной из программы шутке о Паралимпиаде

Комик Родина заявила, что из «Женского стендапа» вырезали шутку о Паралимпиаде

Известная российская юмористка, участница проекта «Женский стендап» на ТНТ Маргарита Родина рассказала, что в одном из ее телевизионных выступлений вырезали шутку. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Как так?», доступном на YouTube.

Родина рассказала, что в ее выступлении была шутка о Паралимпиаде. По словам звезды проекта, ее выступление с этой шуткой сняли и смонтировали, однако в телевизионной версии программы этой реплики не было. По мнению юмористки, шутку убрали из юридических соображений.

По словам Родиной, из-за того, что из эфира убрали эту реплику, предшествующая фраза прозвучала нелепо.

Ранее бывший участник команды КВН «350» Егор Кирильчик рассказал о вырезанной из эфира шутке. Он уточнил, что в ней шла речь о блогерше Елене Блиновской и дагестанцах. По словам Кирильчика, эта шутка была лучшей в сезоне.