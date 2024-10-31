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19:10, 31 октября 2024Экономика

Аукцион по Дому Москвы в Риге вновь провалился

Культурный центр Дом Москвы вновь не смогли продать на аукционе в Риге
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Культурный центр Дом Москвы в Риге, который Латвия забрала у России, вновь не смогли продать на аукционе. Об этом сообщает LSM.

На торги, которые прошли 31 октября, не явился ни один из потенциальных претендентов на недвижимость. Предполагается, что новый аукцион будет проведен 8 ноября. Стартовая цена лота на нем может оказаться на 30 процентов ниже изначальной — в октябре ее уже снизили на 20 процентов, теперь могут снизить еще на 10 процентов. В таком случае стоимость объекта составит 2499 миллионов евро.

Ранее посольство России в Латвии объяснило провал аукциона по Дому Москвы сложностями, с которыми столкнется новый владелец недвижимости. Покупателя ждут судебные тяжбы и репутационные издержки.

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