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15:21, 31 октября 2024Моя страна

Четыре цифры помогли российскому фермеру выиграть 37 миллионов рублей

Фермер из Волгограда выиграл 37 млн в лотерю с помощью любимых цифр
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фермер из Волгограда Алесей С. стал победителем лотереи с призом 37,8 миллиона рублей. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград».

Как рассказали организаторы, сначала выигрыш мужчины составил 37,1 миллиона рублей, а благодаря дополнительно отмеченному числу во втором поле билета выигрыш увеличился на 700 тысяч рублей.

Россиянин поделился, что участвует в лотереях несколько лет. Он всегда отмечает в билетах числа 16, 9, 11 и 8.

Мужчина еще не распределил выигрыш, но часть средств решил отложить на образование внукам и подарки близким в честь такого события.

Ранее жительница Дзержинска выиграла в лотерею 2 миллиона и рассказала, на что потратит деньги. Россиянка сообщила, что несколько раз в месяц участвует в подобных лотереях вместе с мужем.

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