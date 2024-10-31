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17:56, 31 октября 2024Путешествия

Действие измененной схемы движения поездов через Курскую область продлили

ФПК продлила действие измененной схемы движения поездов через Курскую область
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

До конца ноября продлено действие измененной схемы движения поездов, следующих через Курскую область. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Так, изменения затронут движения поездов №360/359 АдлерКалининград, №141/142 МоскваКурск и №203/204 Санкт-ПетербургБелгород. Пассажиры указанных рейсов получат сообщение о решении ФПК и смогут вернуть билеты без дополнительных сборов и доплат.

Ранее итальянец вместе с русской женой проехался по России на поезде и поделился впечатлениями. Так, пара ехала на поезде из Минеральных Вод в Крым для отдыха.

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