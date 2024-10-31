Действие измененной схемы движения поездов через Курскую область продлили

ФПК продлила действие измененной схемы движения поездов через Курскую область

До конца ноября продлено действие измененной схемы движения поездов, следующих через Курскую область. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Так, изменения затронут движения поездов №360/359 Адлер — Калининград, №141/142 Москва — Курск и №203/204 Санкт-Петербург — Белгород. Пассажиры указанных рейсов получат сообщение о решении ФПК и смогут вернуть билеты без дополнительных сборов и доплат.

Ранее итальянец вместе с русской женой проехался по России на поезде и поделился впечатлениями. Так, пара ехала на поезде из Минеральных Вод в Крым для отдыха.