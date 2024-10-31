Готовившему теракт в военкомате в Москве дали 16 лет колонии

Суд дал 16 лет Оруджеву из «Азова» за подготовку теракта в военкомате в Москве

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы сторонника украинского военизированного националистического объединения «Азов» (внесено в список террористических организаций и запрещено в России) и «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в России) Ибрагима Оруджева за обучение терроризму и приготовление к теракту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима.

Из материалов дела следует, с апреля 2022-го по ноябрь 2023 года Оруджев обучился обращению с оружием и взрывными устройствами, изучил электронную литературу о способах изготовления зажигательных смесей. 10 ноября 2023 года он разведал обстановку вокруг территории одного из районных военкоматов, чтобы спланировать его поджог. Его планы сорвали силовики, которые задержали его на стадии подготовки теракта.



Ранее 31 октября Верховный суд России признал законным приговор троим украинским диверсантам, которые планировали взрыв на автостанции в Липецке в 2022 году.