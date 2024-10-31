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12:03, 31 октября 2024Силовые структуры

Конституционный суд России раскрыл решение о сроках исковой давности коррупционных дел

КС России признал неконституционными сроки давности по антикоррупционным искам

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) России вынес решение по запросу о проверке конституционности пяти статей Гражданского кодекса (ГК РФ), в которых говорится о применении сроков исковой давности при взыскании имущества по коррупционным делам. Об этом сообщает РБК.

Так, КС признал взаимосвязанные статьи 195, 196, 197 и 200 ГК РФ не соответствующими нескольким статьям Конституции России. В частности, они не соответствуют части 1 статьи 1 и другим в той мере, в какой судебное толкование позволяет рассматривать установленные ими общие трехлетний и десятилетний сроки исковой давности в качестве распространяющихся на требования генерального прокурора или подчиненных ему прокуроров об обращении в доход страны имущества, полученного коррупционным путем.

Председатель суда Валерий Зорькин отметил, что в действующем законодательстве сроки давности, ограничивающие возможность подачи иска об обращении в доход государства по делам о коррупции, считаются не установленными. Председатель КС подчеркнул, что не должно допускаться применение такого срока в случае противодействия ответчика выявлению обстоятельств противоправного обогащения или формированию доказательств для обращения в суд. Он сказал, что постановление вступает в силу немедленно, оно было принято всеми судьями единогласно.

Ранее сообщалось, что КС России проверит на соответствие положения Налогового кодекса о «наказании за неудачу» Основному закону.

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