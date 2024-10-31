Лавров прокомментировал возможность участия России в строительстве АЭС в Турции

Лавров: от участия РФ в строительстве АЭС «Синоп» в Турции выиграют обе стороны

От участия России в строительстве атомной электростанции (АЭС) «Синоп» в Турции выиграют обе стороны. Возможный совместный проект прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hürriyet.

«Власти Турции должны принять решение о том, как, на какой основе и при чьем содействии будет реализован проект строительства АЭС в Синопе. Если удастся согласовать параметры участия России, то, на наш взгляд, от этого выиграют обе стороны», — сказал дипломат.

Лавров отметил, что у России и Турции имеется успешный пример сотрудничества в этой области — строительство АЭС «Аккую».

При этом он добавил, что США стараются ограничить возможности иностранных партнеров, заинтересованных в торговле с Россией, в том числе Турцию.

Ранее министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что его страна не может, несмотря на западные санкции, прекратить взаимоотношения с Россией. По его словам, Турация стала действовать с максимальной осторожностью, чтобы не попасть под вторичные санкции.