Лукашенко заявил о невозможности навязать Грузии ЛГБТ

Лукашенко: грузинам невозможно навязать ЛГБТ, они с пеленок смотрят на женщин

Страны Запада не смогут навязать жителям Грузии идеологию ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), поскольку грузины «смотрят на женщин с пеленок». Об этом на конференции по безопасности в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».

По его словам, Запад оказывает давление на Грузию из-за закона об иностранных агентах, хотя грузины лишь хотят «прозрачности» в своей стране. При этом «дядя Джо» [президент США Джо Байден — прим. "Ленты.ру"] и Европейский союз (ЕС) не оставляют попыток навязать Тбилиси идеологию ЛГБТ.

«Слушайте, навязать грузинам ЛГБТ какой-то. Грузинам, которые в Советском Союзе были самыми крутыми хлопцами, мужиками. Им ЛГБТ какое-то навязывают. Да не примут это грузины: они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок. Они им — ЛГБТ! На Кавказе — ЛГБТ!», — сказал Лукашенко.

Ранее глава комитета по международным отношениям Сената США Бен Кардин заявил, что Грузия сделала неправильный поворот, проявив симпатию к России. «Мы очень обеспокоены тем, что страна, часть которой Россия оккупировала, теперь внезапно начинает симпатизировать России», — сказал он.