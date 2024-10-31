Минобороны показало кадры с выжженной российскими морпехами под Курском бронетехникой ВСУ

Минобороны России опубликовало видео с уничтоженной под Курском техникой ВСУ

В Курской области морпехи Черноморского флота России выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций в Беловском районе региона, уничтожив несколько бронетранспортеров противника вместе с личным составом. Видео с выжженной техникой опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

На кадрах морпехи показали уничтоженную технику, на корпусе и внутри которой заметны сильные повреждения от огня.

В ведомстве подчеркнули, что российские военные также заполучили в качестве трофеев образцы западного вооружения.

Ранее в Минобороны России показали видео уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ в Курской области. На кадрах видно, как к украинской технике подлетает барражирующий боеприпас «Ланцет», и она взрывается.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 31 октября, Киев потерял на курском направлении более 28,6 тысячи военнослужащих и свыше тысячи единиц техники.