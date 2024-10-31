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21:29, 31 октября 2024Бывший СССР

На Украине предупредили о риске развала фронта ВСУ

Экс-полковник СБУ: фронт ВСУ рискует развалиться без подготовки личного состава
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) рискует развалиться из-за отсутствия должной подготовки личного состава. Такое заявление сделал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, передает ТАСС.

По его словам, недавно мобилизованные солдаты не мотивированны. Кроме того, командиры на фронте не выражают желание брать таких призывников. При этом, по словам экс-полковника, их зачастую отправляют на линию боевого соприкосновения «через несколько дней <...> или через месяц».

Стариков высказал мнение, что качественная подготовка призывников требует полугода. В противном случае, подчеркнул он, «те события и те процессы <…> могут из арифметической перейти в геометрическую прогрессию».

Ранее бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, отставной генерал Сергей Кривонос заявил, что лишь 10 из 100 мобилизованных в ВСУ доходят до фронта из-за недостаточной подготовки и массового дезертирства.

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