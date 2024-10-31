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08:33, 31 октября 2024Забота о себе

Названы ранние признаки развития деменции

Биолог Коллиер назвала медлительную походку признаком деменции

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Медлительная походка может быть одним из признаков повышенного риска развития деменции, считает биостатистик из Университета Монаша (Австралия) Тая Коллиер. Ранние симптомы этого заболевания она назвала Daily Mirror.

Коллиер рассказала, что провела исследование, во время которого отслеживала истории болезни 17 000 пожилых людей старше 75 лет. По ее словам, по итогам наблюдений она обнаружила связь между скоростью походки и когнитивными способностями. «Каждый год, когда скорость ходьбы участника снижалась на 0,05 метра в секунду, наблюдалось заметное снижение когнитивных способностей», — пояснила Тая Коллиер.

Биолог подчеркнула, что медлительная походка сама по себе не является признаком деменции. Однако в сочетании с ухудшением памяти она действительно может расцениваться как предвестник заболевания, заключила Коллиер.

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Ранее доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и доктор биологических наук Андрей Золотарев посоветовали включить в рацион рыбу и орехи, чтобы снизить риск деменции. По их мнению, помимо питания защитить мозг способна физкультура.

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      Екатерина Улитина
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