Небензя: без прямого вступления Запада в конфликт ВСУ и дальше будут отступать

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат отступать, если Запад не станет напрямую участником конфликта. Такое развитие событий предрек постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Без прямого вступления Запада в войну с ядерной державой, чего так страстно хочет просроченный украинский президент [Владимир Зеленский], украинские войска и дальше будут отступать и нести катастрофические потери», — подчеркнул Небензя.

Представитель России в ООН добавил, что на Западе не могут придумать никаких эффективных планов для помощи ВСУ в сложившейся на передовой ситуации.

Небензя также заявил, что Россия не даст Украине «зализать раны» заморозкой конфликта или повторением Минских соглашений. Он подчеркнул, что цели специальной военной операции остаются в силе и не меняются.