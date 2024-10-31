Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:31, 31 октября 2024Бывший СССР

Небензя предрек ВСУ отступление без прямого вступления Запада в конфликт

Небензя: без прямого вступления Запада в конфликт ВСУ и дальше будут отступать
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат отступать, если Запад не станет напрямую участником конфликта. Такое развитие событий предрек постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Без прямого вступления Запада в войну с ядерной державой, чего так страстно хочет просроченный украинский президент [Владимир Зеленский], украинские войска и дальше будут отступать и нести катастрофические потери», — подчеркнул Небензя.

Представитель России в ООН добавил, что на Западе не могут придумать никаких эффективных планов для помощи ВСУ в сложившейся на передовой ситуации.

Небензя также заявил, что Россия не даст Украине «зализать раны» заморозкой конфликта или повторением Минских соглашений. Он подчеркнул, что цели специальной военной операции остаются в силе и не меняются.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина атаковала топливно-энергетические предприятия в Поволжье

      В Южной Корее ответили на вопрос об отправке солдат на Украину

      Любителей вейпов предупредили об одной пикантной проблеме

      В Одессе депутат горсовета испугался штрафа за русский язык и перешел на «погану мову»

      В США назвали стратегическую ошибку Киева

      Полковник Армии США заявил о контактах человечества с инопланетянами

      США обратились к Китаю из-за якобы прибывших на СВО солдат КНДР

      «Бу, испугался?» Интернет заполонил жуткий кукольный кот. Откуда он взялся и почему смотреть на него так неприятно?

      Дзюба ответил хейтерам

      Россиянам раскрыли порядок действий при получении подозрительных СМС и звонков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше