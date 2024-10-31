Нюша призналась в депрессии после развода

Певица Нюша рассказала, как справилась с депрессией после тяжелого развода

Певица Нюша призналась, что после развода с супругом впала в депрессию. Об этом она рассказала в интервью стилисту Aleko на «VK Видео».

По словам артистки, преодолеть психологические проблемы после тяжелого разрыва помогли психотерапия и медитации.

«У меня была тотальная чистка организма. Я переживала сильную депрессию, с которой помогли справиться медитации и терапия. Все это очень сильно раскачало мой мир, так что на протяжении этого года я его собирала обратно», — сообщила Нюша.

Певица объявила о решении развестись с Игорем Сивовым в начале мая, сразу договорившись обо всех имущественных и правовых аспектах. Пара воспитывает двоих общих детей. Сообщалось, что они будут жить в Дубае, где сейчас проходят обучение.

Ранее стала известна реакция певицы на сообщения о новом романе.