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11:46, 31 октября 2024Культура

Нюша призналась в депрессии после развода

Певица Нюша рассказала, как справилась с депрессией после тяжелого развода

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Певица Нюша призналась, что после развода с супругом впала в депрессию. Об этом она рассказала в интервью стилисту Aleko на «VK Видео».

По словам артистки, преодолеть психологические проблемы после тяжелого разрыва помогли психотерапия и медитации.

«У меня была тотальная чистка организма. Я переживала сильную депрессию, с которой помогли справиться медитации и терапия. Все это очень сильно раскачало мой мир, так что на протяжении этого года я его собирала обратно», — сообщила Нюша.

Певица объявила о решении развестись с Игорем Сивовым в начале мая, сразу договорившись обо всех имущественных и правовых аспектах. Пара воспитывает двоих общих детей. Сообщалось, что они будут жить в Дубае, где сейчас проходят обучение.

Ранее стала известна реакция певицы на сообщения о новом романе.

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      Андрей Шеньшаков
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