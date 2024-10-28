Певица Нюша отреагировала на сообщения о новом романе

Певица Нюша опровергла слухи о том, что у нее начался новый роман

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, прокомментировала сообщения о том, что у нее начались новые отношения после развода с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым. Ее слова приводит Пятый канал.

«Сейчас меня шипперят просто с каждым молодым человеком, с которым я появляюсь. Я уже комментировала этот вопрос: сейчас у меня нет отношений, я сейчас не в отношениях», — заявила артистка.

Ранее сообщалось, что Нюша и Сивов договорились о месте жительства детей после развода. Певица объявила о своем решении в начале мая. У пары двое общих детей — Серафима-Симба и Саффрон.