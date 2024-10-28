Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:49, 28 октября 2024Культура

Певица Нюша отреагировала на сообщения о новом романе

Певица Нюша опровергла слухи о том, что у нее начался новый роман

Фото: Belkin_Aleksey / News.ru / Globallookpress.com

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, прокомментировала сообщения о том, что у нее начались новые отношения после развода с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым. Ее слова приводит Пятый канал.

«Сейчас меня шипперят просто с каждым молодым человеком, с которым я появляюсь. Я уже комментировала этот вопрос: сейчас у меня нет отношений, я сейчас не в отношениях», — заявила артистка.

Ранее сообщалось, что Нюша и Сивов договорились о месте жительства детей после развода. Певица объявила о своем решении в начале мая. У пары двое общих детей — Серафима-Симба и Саффрон.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали об особенной просьбе Гутерриша по встрече с Путиным

      Москвичам запретили молиться в автобусе

      Президент Аргентины сравнил себя с Суперменом

      ЕС назвал условием для кредитов Киеву сотрудничество с украинским ВПК

      Образ Ксении Собчак в галстуке из волос оценили в сети словом «дикость»

      Агрессивный россиянин попытался пройти в метро и попал на видео

      Российские полицейские заинтересовались сотнями бесхозных бутылок алкоголя

      Летевший в Катар самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте

      В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Курской области за сутки

      В Госдуме назвали «ритуальным заклинанием» условие Украины для начала переговоров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше