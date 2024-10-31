Офицер ВСУ Луценко: ситуация из критической перерастает в развал фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают отступать. Обстановка на передовой приближается к развалу фронта, передает РИА Новости слова офицера ВСУ и экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко.

«Ситуация уже перерастает из критической в то, что генерал [ВСУ] Марченко назвал развалом фронта», — заявил Луценко.

Офицер ВСУ рассказал, что все украинцы живут под давлением ежедневных сообщений о новых населенных пунктах, перешедших под контроль России. При этом Киев никак не реагирует на это, а в телеэфире не представляют информацию о реальном положении дел на передовой.