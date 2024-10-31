Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:01, 31 октября 2024Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ встретился с женой в пункте содержания

ТАСС: пленный солдат ВСУ Бакай встретился с женой в пункте содержания
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Галина Зверева /  ТАСС

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Бакай встретился с женой в пункте содержания военнопленных. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказала в беседе с агентством волонтер Марина Ашифина, жена военнопленного Татьяна обратилась за помощью в освобождении попавшего в плен в апреле 2022 года Бакая. В настоящее время ведется работа по освобождению пленного украинского солдата при поддержке уполномоченного по правам человека Донецкой народной республики Дарьи Морозовой.

Бакай рассказал о мобилизации весной 2022 года, несмотря на освобождение от срочной службы. «Призывали как будто на срочную службу, несмотря на то, что у меня белый билет. Я, конечно, сопротивлялся, меня в 18 лет не призвали, почему я должен был идти в 26 [лет]», — рассказал боец ВСУ.

Ранее украинский пленный рассказал о ротах с мертвыми душами в ВСУ. По его словам, это происходит из-за потерь и коррупции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью»

      Положение ВСУ в Курской области оценили

      Стюардесса предостерегла пассажиров от использования туалетной бумаги на борту самолета

      Поветкина отстранили из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

      Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского

      Медузу размером с человека сняли на видео в России

      Стоимость российских облигаций упала до исторического минимума

      Прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину Тордену

      В Москве открылся уникальный медицинский центр

      Набиуллину покинула ее советник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше