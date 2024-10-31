Пленный солдат ВСУ встретился с женой в пункте содержания

ТАСС: пленный солдат ВСУ Бакай встретился с женой в пункте содержания

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Бакай встретился с женой в пункте содержания военнопленных. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказала в беседе с агентством волонтер Марина Ашифина, жена военнопленного Татьяна обратилась за помощью в освобождении попавшего в плен в апреле 2022 года Бакая. В настоящее время ведется работа по освобождению пленного украинского солдата при поддержке уполномоченного по правам человека Донецкой народной республики Дарьи Морозовой.

Бакай рассказал о мобилизации весной 2022 года, несмотря на освобождение от срочной службы. «Призывали как будто на срочную службу, несмотря на то, что у меня белый билет. Я, конечно, сопротивлялся, меня в 18 лет не призвали, почему я должен был идти в 26 [лет]», — рассказал боец ВСУ.

Ранее украинский пленный рассказал о ротах с мертвыми душами в ВСУ. По его словам, это происходит из-за потерь и коррупции.