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13:10, 31 октября 2024Бывший СССР

Рогов сообщил о взятии ВС России протяженного участка на южнодонецком направлении

Рогов: ВС России взяли участок протяженностью более 20 километров у Богоявленки

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль протяженный участок на южнодонецком направлении. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о выступе между населенными пунктами Новоукраинка и Богоявленка. Рогов уточнил, что российским военным удалось «срезать» весь плацдарм Вооруженных сил Украины (ВСУ) протяженностью более 20 километров. Политик добавил, что украинская армия продолжает стремительно отступать.

«Это достижение меньше чем за сутки. Бегство противника на север напоминает участие в олимпийских играх или соревнования бегунов», — отметил Рогов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отступление ВСУ нехваткой военных и преимуществами армии России. По его словам, на фронте наблюдается «значительный перевес российских войск».

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      Екатерина Грищенко
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