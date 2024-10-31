Россиянам анонсировали новый порядок получения льгот на оплату ЖКУ

Экономист Казанцева заявила о введении мер по сокращению долгов за услуги ЖКУ

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева заявила, что в ноябре начнет действовать новый стандарт компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Экономист рассказала, что на фоне роста тарифов ЖКХ ряд семей или граждан несут непосильные для своего бюджета расходы, поэтому задолженность по оплате ЖКУ растет. Для помощи этим россиянам государство введет дополнительные меры, анонсировала она.

В частности, получателей услуг ЖКХ будут информировать о возможности получить льготу, если они имеют на нее право и их платежи превышают установленный в регионе порог. Если долг по ЖКУ оплачен, то россияне также смогут претендовать на возмещение.

Ранее россиян проинструктировали на случай проблем с отоплением. Зачастую радиатор перестает греть в квартире из-за образовавшейся в нем воздушной пробки, объяснили эксперты.

