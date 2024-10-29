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19:28, 29 октября 2024Экономика

Россиян проинструктировали на случай проблем с отоплением

Батареи могут оставаться холодными из-за воздушной пробки

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Зачастую радиатор перестает греть в квартире из-за образовавшейся в нем воздушной пробки. Что можно предпринять в случае проблем с отоплением, рассказали агентству PrimaMedia в жилищной инспекции.

От завоздушенности в системе отопления собственник может избавиться самостоятельно. Для этого требуется спустить воздух через сливной вентиль в батарее. Также такой клапан может быть вмонтирован в стояки квартир на верхних этажах.

Кроме того, батареи могут оставаться холодными из-за засоров и отложений в грязевиках. Причиной плохого обогрева могут быть и поломки запорной арматуры. В таких ситуациях проблемы с отоплением могут наблюдаться по всему дому.

В первую очередь жильцам стоит обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, рекомендуют специалисты. Если после жалобы температура в квартире так и осталась ниже нормативных показателей, собственник вправе потребовать перерасчета оплаты за ЖКУ. Потребителю необходимо заключить соответствующий акт, зафиксировав период отсутствия тепла и показатели температуры. Однако не стоит забывать, что за техническое состояние радиаторов жильцы отвечают сами на правах собственности. Поэтому о любых неисправностях нужно своевременно сообщать обслуживающей организации.

Ранее россиянам, проживающим в неприватизированных квартирах, разъяснили нюансы закона о замене батарей. Как правило, замена отопительного оборудования на такой жилплощади проводится за счет мэрии, ведь эта статья расходов относится к капремонту.

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      Виктория Клабукова
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