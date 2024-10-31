Стали известны подробности о выселении мужчины из квартиры по иску Собчак

Квартира, из которой Собчак выселила мужчину, стоила 85 млн рублей

Мужчина, которого телеведущая Ксения Собчак выселила из своей квартиры в Москве, оказался предпринимателем. Подробности истории стали известны агентству «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Речь идет о пятикомнатной квартире на Патриарших прудах, которую Собчак приобрела в 2023 году на аукционе за 85 миллионов рублей. До этого жилье принадлежало бизнесмену Алексею Соколову. В 2018 году он взял вредит и не смог вовремя погасить задолженность, из-за чего квартиру изъяли и выставили на торги.

После покупки Собчак выяснила, что бывший владелец все еще прописан в квартире. Чтобы исправить это, она подала иск в суд в июле.

Ранее Собчак заявила, что лично не обращалась в суд по вопросу выселения Соколова. Она предположила, что это мог сделать один из ее партнеров по бизнесу, связанному с недвижимостью.