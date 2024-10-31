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22:39, 31 октября 2024Экономика

Total заявил о застрявших на российских счетах миллиардах долларов

Пуянне: Total не может вывести $2 млрд дивидендов, застрявших на счетах НОВАТЭКа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Французская TotalEnergies не может вывести из России порядка 1,5-2 миллиардов долларов, полагающихся ей в виде дивидендов от участия в акционерном капитале НОВАТЭКа и совместных с ним предприятиях. Об этом сообщил глава Total Патрик Пуянне, передает РБК.

Большинство средств застряло на счетах НОВАТЭКа. «Фактически НОВАТЭК сохранил эти дивиденды на своем счете для нас», — объяснил он.

В сентябре сообщалось, что в России зависли дивиденды индийских нефтяников на сумму 900 миллионов долларов. За год сумма увеличилась с 600 миллионов до 900 миллионов долларов — эти средства индийские компании получили от участия в российских проектах по разведке и добыче нефти. Они не смогли проработать с российской стороной механизм репатриации этих денег или использования их в двусторонней торговле, в результате чего дивиденды в рублях копятся в дочернем предприятии State Bank of India — Коммерческом Индо Банке.

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