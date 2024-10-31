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15:37, 31 октября 2024Забота о себе

Россиянам назвали несколько провоцирующих прыщи продуктов

Косметолог Костенко: коровье молоко может вызвать обострение акне
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anita Jankovic / Unsplash

Коровье молоко и несколько других продуктов могут вызвать обострение акне, предупредила врач-косметолог медицинского центра «СМ-Косметология» Анастасия Костенко. Их она назвала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Костенко заявила, что на сегодняший день выделяют три основных класса продуктов, ухудшающих течение акне и провоцирующих появление новых очагов воспаления на коже. К ним, по словам врача, относятся продукты с высоким гликемическим индексом; коровье молоко; насыщенные жирные кислоты и трансжиры.

Употребление продуктов и напитков с высоким гликемическим индексом приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, из-за этого организму приходится вырабатывать больше инсулина и инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1), объяснила косметолог. Это, в свою очередь, усиливает выработку кожного сала, вследствие чего и образуются прыщи. По ее словам, к таким продуктам относятся белый хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, кукурузные хлопья, картофельные чипсы, белый картофель, сладкие напитки, белый рис.

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Также усугубляет течение акне коровье молоко, продолжила Костенко. Оно содержит гормоны роста и анаболические стероиды, увеличивает выработку ИФР-1, которые воздействуют на сальную железу. Из-за этого происходит активное деление клеток протоков сальных желез, что приводит к закупорке пор, увеличивается выработка кожного сала, и воспаление усиливается, предупредила врач.

В одном исследовании показано, что женщины, которые выпивали два или более стаканов молока в день, на 44 процента чаще страдали от акне, чем те, кто этого не делал. Что касается кисломолочных продуктов, пока нет доказательств того, что они могут ухудшать течение акне

Анастасия Костенковрач-косметолог

Активизируют деление клеток и выработку кожного сала и насыщенные жирные кислоты (пальмитиновая кислота) и трансжиры, которыми богаты фастфуд, а также кондитерские и хлебобулочные изделия, добавила Костенко.

Ранее гастроэнтеролог Елена Иванина посоветовала воздержаться от еды и некоторых напитков во время путешествия на самолете. По словам Иваниной, изменение давления воздуха и то, что самолет движется, приводит к тому, что переваренная пища не может нормально передвигаться по желудочно-кишечному тракту.

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