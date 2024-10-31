Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе

В Харькове произошел взрыв, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

«В Харькове был слышен взрыв, профильные службы выехали на обследование места прилета», — рассказал мэр. Он также сообщил, что по предварительной информации, есть пострадавшие.

В четырех областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Как сообщала «Страна.ua», взрывы произошли в Днепре, Одессе и области, в Сумах и Кременчуге в Полтавской области.

