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00:12, 31 октября 2024Бывший СССР

В Харькове произошел взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе

Фото: Pixabay

В Харькове произошел взрыв, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

«В Харькове был слышен взрыв, профильные службы выехали на обследование места прилета», — рассказал мэр. Он также сообщил, что по предварительной информации, есть пострадавшие.

В четырех областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Как сообщала «Страна.ua», взрывы произошли в Днепре, Одессе и области, в Сумах и Кременчуге в Полтавской области.

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      Марина Совина
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