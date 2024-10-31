В Калининградской области спасли застрявшую в заболоченном озере косулю

В Калининградской области спасли косулю, которая застряла в заболоченном озере. Об этом сообщает местный портал KGD.RU.

Сотрудники национального парка спасли животное, которое застряло в болотистом участке Бобрового озера на Куршской косе. Обессилевшую косулю обнаружили инспекторы нацпарка, после чего с помощью понтонов добрались до места происшествия и вытащили животное из воды.

«Животное просто не могло самостоятельно выбраться на твердую поверхность», — объяснили произошедшее работники нацпарка.

Ранее в октябре застрявшего в четырехметровой трубе котенка также достали уфимские спасатели.