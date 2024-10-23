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20:57, 23 октября 2024Моя страна

Застрявшего в четырехметровой трубе котенка достали уфимские спасатели

Уфимские спасатели достали котенка с глубины четырех метров

Фото: Haley Owens / Unsplash

Уфимские спасатели достали котенка, который застрял в четырехметровой трубе. Об этом пишет Telegram-канал Ufa_rb со ссылкой на Управление гражданской защиты города.

Истошные крики животного услышали работники организации, которая была расположена в здании. Местные жители попытались самостоятельно помочь четвероногому, однако попытки не увенчались успехом.

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Сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы прибыли на место случившегося и меньше чем за полчаса достали котенка с глубины четырех метров, передав его заявительнице.

Ранее в октябре детеныш косули, который передвигается на трех лапах, начал приходить в себя после ранения. Сотрудники Центра реабилитации диких животных Башкирии рассказали, что выжившее животное ни дня не остается в одиночестве.

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      Екатерина Ештокина
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