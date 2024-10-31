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12:37, 31 октября 2024Мир

В Кремле отреагировали на исключение из санкций части российских банков

Песков: Вашингтон занимает прагматичную позицию, когда речь идет о нуждах США

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Вашингтон всегда занимает прагматичную позицию, когда речь идет о финансовых интересах и финансовых нуждах США. Так на исключение из санкционных списков американского Минфина части российских банков, задействованных в проведении сделок в сфере энергетики, отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В целом США занимают достаточно прагматичную позицию в том, что касается их собственных интересов. Без каких-то колебаний принимаются решения об исключении тех или иных позиций из санкционных списков на короткие или длинные периоды времени… в том случае, когда это соответствует экономическим интересам Америки. Это обычная практика», — резюмировал пресс-секретарь российского президента.

Согласно новым положениям документов Минфина США, разрешение для российских банков «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, НКЦ, а также для финансового регулятора ЦБ будет действовать до 30 апреля 2025 года.

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      Виктория Кондратьева
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