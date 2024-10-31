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12:07, 31 октября 2024Россия

В России с ноября вступят в силу несколько новых законов. Что изменится в жизни граждан?

Володин заявил о вступлении в силу новых законов с ноября 2024 года

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с ноября 2024 года в России в силу вступит ряд новых законов. По его словам, среди них будут введение реестра каналов в социальных сетях, создание чат-бота для преподавателей в учебных заведениях, ужесточение правил для въезда мигрантов в страну и многие другие нововведения.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Блогеров с аудиторией более 10 тысяч человек обязуют передавать данные о себе в Роскомнадзор

С 1 ноября 2024 года владельцы каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией, превышающей 10 тысяч человек, должны будут сообщить информацию о себе в Роскомнадзор. В ином случае их лишат права на размещение рекламы и получение донатов, а их сообщения больше не смогут репостить к себе другие каналы.

Согласно новому проекту, сведения нужно будет передать в ведомство в течение десяти рабочих дней с момента вступления закона в силу. От физических лиц ждут предоставления Ф.И.О., номера телефонов и адреса электронной почты создателей и администраторов страницы. Индивидуальные предприниматели также обязуются передать в Роскомнадзор ОГРНИП, а иностранные граждане и лица без российского гражданства — сообщить адрес постоянного проживания. Юридические лица также должны будут сообщить название организации, ОГРН и информацию об организационно-правовой форме. С иностранных организаций спросят сведения о стране регистрации и налоговом идентификаторе.

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Обратиться с пакетом документов можно через портал госуслуг или сам сайт Роскомнадзора. При добавлении в реестр каналов блогеру выдают ссылку, которую в течение двух дней он должен будет опубликовать на своей странице. С 1 января следующего года страницы и каналы тех, кто не сообщил сведения о себе в реестр, будут заблокированы в течение суток.

Для педагогов запустят чат-бот «Помощник Рособрнадзора»

С 1 ноября во всех регионах страны для преподавателей учебных заведений запустят чат-бот «Помощник Рособрнадзора». Прежде проект успешно прошел тестирование в Пензенской и Владимирской областях.

Главной задачей чат-бота станет помощь учителям в быстром поиске ответов на профессиональные вопросы — к примеру, по теме документооборота. Кроме того, через программу можно будет сообщать о неправомерных действиях в отношении преподавателей. В таких случаях срок обработки заявки составит 30 календарных дней.

Изначально чат-бот был создан для работы в автоматическом режиме, однако в случае необходимости к управлению может подключиться оператор.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Правила въезда мигрантов в Россию ужесточат

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 ноября 2024 года в стране вступит в силу закон, направленный на совершенствование миграционной сферы.

По его словам, поправки в этом вопросе дадут возможность избегать ошибок при регистрации иностранцев в госсистемах, а также быстро обнаруживать и не допускать в страну тех, кто прежде был замечен в нарушении российского законодательства.

Он добавил, что с новым законом российские власти получат разрешение на использование сведений, полученных в ходе государственной геномной регистрации иностранцев, для установления их личности и выявления тех, у кого нет гражданства.

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      Наталья Анисеева
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