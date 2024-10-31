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09:53, 31 октября 2024Мир

В США заявили о возможном поражении Харрис из-за мусорных комментариев Байдена

Социолог Ланц: высказывания Байдена могут привести к поражению Харрис

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Высказывания американского лидера Джо Байдена могут привести к поражению кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на социолога Фрэнка Ланца.

В частности, он прокомментировал заявление Байдена, назвавшего избирателей претендента на пост президента от республиканцев Дональда Трампа «мусором». Таким образом он хотел уязвить бывшего американского лидера за выступление в Нью-Йорке, где один из поддерживающих его комиков назвал Пуэрто-Рико «плавучим островом мусора».

«Это не какой-то комик, говорящий что-то глупое и оскорбительное на митинге, откуда его просто должны были отозвать. Это президент Соединенных Штатов, поддерживающий своего вице-президента, говорящий что-то — и я знаю, хотя есть разные толкования того, что он сказал, — что это все равно неуместно», — рассказал исследователь.

Ланц добавил, что Трамп может гипотетически выиграть за счет мужчин средних лет, которые в 2016 и 2020 годах голосовали за демократов, но чувствуют, что «партия их бросила».

Ранее Трамп прокатился на мусоровозе. Таким образом политик отреагировал на слова Байдена о том, что его сторонники являются «мусором». Несмотря на уверения президента США, что его неправильно поняли, даже Харрис выступила против любой критики в адрес американских избирателей, основанной на их политических взглядах и предпочтениях.

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      Максим Габриелян
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