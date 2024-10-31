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19:28, 31 октября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал причины продолжения операции в Курской области

Зеленский: Украина будет использовать операцию в Курской области для дипломатии
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Киев будет использовать операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области в целях дипломатии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, видео было опубликовано на YouTube-канале главы государства.

«Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — подчеркнул политик.

Зеленский назвал причины продолжения операции в Курской области. По его словам, Киев будет использовать действия ВСУ в Курской области в ходе реализации своих инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Также украинский президент допустил использование операции в Курской области в тактических целях.

Ранее Зеленский предостерег бывшего президента США Дональда Трампа от попыток убедить Киев пойти на уступки. По его словам, Трамп в случае победы на выборах не сможет убедить Киев пойти на территориальные уступки для завершения конфликта.

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