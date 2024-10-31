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07:21, 31 октября 2024Силовые структуры

Житель ДНР решил устроить теракт в здании прокуратуры и попался ФСБ

Жителя ДНР задержали за попытку устроить теракт в здании прокуратуры

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Сотрудники силовых структур задержали жителя Донецка, который планировал устроить теракт в здании районной прокуратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

По данным ведомства, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Он планировал подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) днем, чтобы от его действий был нанесен максимально возможный ущерб, но был задержан силовиками.

В отношении жителя ДНР возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Задержанный полностью признал вину, он сотрудничает со следствием.

СВУ, которое злоумышленник планировал подорвать, было изготовлено на базе украинской противопехотной мины.

Ранее суд в Ставропольском крае арестовал мужчину, готовившего теракт в общественном месте.

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