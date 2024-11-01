Ереван и Баку обсудили порядок участков границы для делимитации

Армения и Азербайджан обсудили очередность участков границы для проведения делимитации, передает ТАСС, ссылаясь на азербайджанскую Государственную комиссию по делимитации.

«1 ноября 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения (...) состоялась десятая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны провели обмен мнениями для дальнейшего проведения работ. Представителями от каждой страны выступили заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер министра Армении Мгер Григорян.

Ранее заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Еревану и Баку осталось согласовать одну-две формулировки мирного договора. Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что не видит препятствий для продолжения делимитации в оставшийся период 2024 и в 2025 году после завершения внутригосударственных процедур ратификации положения о деятельности делимитационных комиссий.