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07:26, 1 ноября 2024Россия

Беспилотники ударили по угрожавшим бойцам по пикапу и танку ВСУ в Курской области

МО: FPV-дроны уничтожили танк и пикап ВСУ в Суджанском районе Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

FPV-дроны ударили по танку и пикапу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, которые угрожали бойцам Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

«Задача — с помощью беспилотников найти и уничтожить танк противника, который постоянно ездил по дороге и вел огонь по нашим подразделениям, не давая продвигаться вперед штурмовым группам ВДВ», — рассказал военнослужащий.

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Объекты ВСУ удалось поразить в Суджанском районе Курской области. Танк ВСУ был обнаружен дроном рядом с комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оператор FPV-дрона облетел пикап противника и уничтожил танк, который впоследствии взорвался. Второй удар он нанес по пикапу с водителем, которые также перемещались по дороге.

Ранее боец ВДВ с позывным Зима сообщил, что Армия России взяла под контроль дамбу в Курской области. ВСУ пытались артиллерией отбить подконтрольные России территории, для этого они в том числе использовали кассетные боеприпасы. В результате противник лишился бронетехники и пехоты.

ЖЗЛ
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