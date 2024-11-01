Бывший канцлер ФРГ Шредер назвал подавление русского языка в Донбассе ошибкой

Подавление русского языка в Донбассе со стороны украинских властей было ошибкой. Об этом в ходе панельной дискуссии газеты Weltwoche рассказал бывший канцлер Германии Герхард Шредер, его слова приводит ТАСС.

Он сообщил, что участвовал в попытке переговоров, которая исходила от Киева. Шредер принял сотрудника президента Украины Владимира Зеленского и обсудил с ним, какие темы следует затронуть в ходе переговоров.

«Во-первых, Донбасс, вопросы культуры и языка. Наверное, было ошибкой, что парламент Украины не захотел далее принимать двуязычие в Донбассе», — добавил бывший канцлер ФРГ.

Ранее Шредер заявил, что Запад должен согласиться на переговоры с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине. Он отметил, что западные страны стремятся принудить Москву к миру с помощью поставок оружия Киеву.