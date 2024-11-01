Экс-офицер ВСУ Грин: командование ВС России превосходит командование ВСУ

Армия России имеет значительное превосходство вместе с уровнем профессионализма командования оперативно-тактического и оперативно-стратегического звена, о чем говорят последние потери территорий и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал капитан украинской армии в запасе с псевдонимом Арти Грин в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

По его словам в Угледаре был допущен провал командования ВСУ и примерно такая же ситуация была в других местах. Он добавил, что зачастую в бой вводятся не знакомые с театром боевых действий подразделения и во встречных боях в лучшем случае у ВСУ потери были один к одному. Грин также сообщил, что в украинской армии немало командиров, которые посылают подразделения на убой. В связи с этим главком ВСУ Александр Сырский входит в число военачальников, «которым всегда мало людей».

Ранее Сырский в срочном порядке прибыл на запорожский фронт. Сообщалось, что военачальник приехал на передовую, чтобы подавить царящую в рядах украинской армии панику.