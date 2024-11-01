ФСБ задержала бывшего боевика украинского националистического батальона

В ЛНР ФСБ задержала экс-боевика за преступления против мирных жителей

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали бывшего боевика одного из националистических батальонов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, силовики задержали жителя города Старобельска, бывшего гражданина Украины, который проходил службу в националистическом военизированном формировании. Он является приверженцем идеологии неонацизма и принимал участие в преступлениях против мирного населения.

Ранее сообщалось, что украинского командира заочно приговорили в России к 24,5 года за приказы об обстреле сел.