Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:41, 1 ноября 2024Россия

Губернатор раскрыл повреждения из-за попытки атаки ВСУ на Орловскую область

Орловский губернатор Клычков: при отражении атаки ВСУ повреждены два жилых дома
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два жилых дома оказались повреждены в Орловской области в результате отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил руководитель российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Количество сбитых БПЛА уточняется. К сожалению, повреждены два жилых дома — оперативные службы проводят необходимые действия. Пострадавших нет», — сообщил губернатор.

Он пообещал контролировать ситуацию и информировать жителей о ходе проверок. Других данных о случившемся он не раскрыл.

По данным Минобороны, за ночь над Орловской областью сбили четыре беспилотника. Всего над шестью регионами России перехватили 83 беспилотников, большинство из которых (39) над Курской областью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Патрушев поручил за две недели остановить рост цен в России. Что для этого будут делать?

      Убегавший от испанской полиции грузинский вор в законе прыгнул с 4 этажа и сломал ноги

      Москвичей предупредили о непогоде

      Раскрыт способ борьбы с ночными судорогами в ногах

      Стала известна судьба пропавшего без вести в Пакистане российского блогера

      Стало известно о падении доходов мошенников после заявления Дурова

      Володин объяснил коррупцию в руководстве Евросоюза

      Россиянин отправил в нокдаун канадского соперника в матче НХЛ

      США признали неучастие солдат КНДР в боях против ВСУ

      Поставки российского дизельного топлива за рубеж упали до минимума

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше