69-я параллель
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11:13, 1 ноября 202469-я параллель

Игру о сборе мха и выживании в Арктике разработали в России

Студенты из Москвы, Самары и Новосибирска разработали симулятор оленевода
Марк Леонов
Марк Леонов

Кадр: Telegram-канал «Ямал-Медиа | Салехард | Надым | Новый Урен»

Студенты-программисты из столичного РТУ МИРЭА, новосибирского НГТУ и самарского СНИУ разработали игру «Якут», симулятор оленевода, в котором пользователю придется выживать в условиях Арктики. Об этом сообщает «Ямал-Медиа» в Telegram.

Как сообщает издание, проект игры был разработан за три дня. У симулятора студентов из Москвы, Самары и Новосибирска нет финала — для выживания игроку нужно продержаться как можно больше дней, занимаясь сбором ресурсв, в том числе мха, и заботясь о стаде оленей.

«Мы нацелены на массового игрока, то есть у нас есть гипотеза, что игроку будет очень интересно узнать о малых народах России через приключенческую игру», — рассказал разработчик проекта Леонид Медведев.

Полная версия проекта выйдет в 2025 году, когда создатели доработают сюжет и игровые нюансы.

Ранее сообщалось, что в Steam появилась возможность пить кумыс и сражаться с Алаа-Могус — на платформе вышла игра о якутском богатыре Ураанхайдаре, противостоящем чудовищам из мифов. Продукт является переработкой игры по истории о борьбе русов против ящеров, появившейся из мемов о «настоящей» древней Руси.

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