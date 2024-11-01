Кандидат в президенты Молдавии заявил о готовности встретиться с руководством России

Стояногло заявил о готовности к диалогу с Россией в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло заявил, что готов встретиться с руководством России в случае победы на выборах. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, встречу с российским руководством он рассматривает в качестве одной из многих площадок для выстраивания эффективных, прагматичных отношений. Политик подчеркнул, что взаимодействие с Москвой является вопросом национальных интересов и стабильности для каждого молдаванина, а не вопросом идеологий. «Наивно думать, что разрыв контактов или антагонизм с крупным соседом принесут выгоду стране», — отметил Стояногло.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила окончательные итоги президентских выборов 20 октября. Действующий президент Майя Санду от партии «Действие и солидарность» набрала 42,49 процента голосов избирателей, а Александр Стояногло от Партии социалистов — 25,95 процента.

Второй тур назначен на 3 ноября.