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10:50, 1 ноября 2024Ценности

Кайли Дженнер снялась обнаженной в честь Хеллоуина

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner

Телезвезда Кайли Дженнер повторила откровенный образ актрисы Деми Мур из фильма «Стриптиз», который вышел на телеэкраны в 1996 году, в честь Хеллоуина. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя предпринимательница снялась обнаженной, прикрыв руками и ногами интимные части тела. Кроме того, она примерила парик с длинными прядями и челкой.

Вдобавок бизнесвумен поделилась серией снимкомв, на которых примерила еще один образ Мур. Так, знаменитость предстала перед камерой в металлическом бикини, состоящем из бюстгальтера с тонкими завязками и плавок с золотистыми лямками.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер снялась в откровенном образе главной героини фильма «Барбарелла».

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