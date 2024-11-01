Крупный бизнес пожаловался на рост неплатежей от контрагентов

Российские компании назвали главной проблемой невыполненные платежи контрагентов

Невыполненные платежи со стороны контрагентов (поставщиков или покупателей товаров и услуг — прим. «Ленты.ру») бизнес назвал главной проблемой, с которой ему пришлось столкнуться в третьем квартале 2024 года. К ключевым сложностям этот вопрос отнесли 36,6 процента респондентов, сообщает РБК со ссылкой на опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Еще четверть (исследование предполагало возможность выбора нескольких ответов) опрошенных пожаловались на ухудшение условий поставки сырья и комплектующих, а 23 процента рассказали о трудностях с доставкой и транспортировкой закупаемых ими товаров. К последнему пункту относятся и удлиненные сроки доставки, и увеличение тарифов, и т.д.

Трудности с закупкой нового оборудования, нехватку оборотных средств и высокую волатильность валюты отнесли к сложностям по 22 процента опрошенных. Одну пятую часть волновали вопросы проведения международных платежей. При этом количество компаний, говорящих о негативном влиянии санкций на их деятельность, снизилось до 16 процентов (во втором квартале этот показатель был на 5 процентов выше).

Ранее в РСПП заявили о необходимости создания аналога SWIFT. По словам руководителя объединения Александра Шохина, российским компаниям (включая экспортеров и ориентированных на внешнюю торговлю компаний) нужны системные решения в части трансграничных платежей. Такие инициативы могли бы появиться в рамках объединения БРИКС+, дал понять глава Российского союза промышленников и предпринимателей.