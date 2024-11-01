Лжеброкерам дали срок за украденные у россиян 55 миллионов рублей

В Петербурге осудили лжеброкеров, похитивших у граждан 55 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге суд приговорил лжеброкеров, которые обещали обучить россиян финансовой грамотности и похитили у них 55 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Лжеброкеры признаны виновными по статье 159 («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой») УК РФ.

Как установил суд, подсудимые создали «Бизнес-Школу Эскада». В этой компании они обещали обучать людей финансовой грамотности и работе с сервисами для торговли на бирже. С января 2019 года по апрель 2020-го члены компании под предлогом выгодных вложений в акции и криптовалюту пообещали выплачивать большие проценты с этих сделок. Таким образом они похитили у 45 человек в общей сложности 55 миллионов рублей.

Суд приговорил Роберта Алояна и Реваза Бурдули к семи годам колонии общего режима, Акоба Товмасяна к шести годам и 11 месяцам колонии общего режима, а Николая Волокитина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ранее сообщалось, что россиянка пообещала женщине и ее сыну снять порчу и похитила сотни тысяч рублей.