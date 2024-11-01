Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:14, 1 ноября 2024Силовые структуры

Лжеброкерам дали срок за украденные у россиян 55 миллионов рублей

В Петербурге осудили лжеброкеров, похитивших у граждан 55 миллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил лжеброкеров, которые обещали обучить россиян финансовой грамотности и похитили у них 55 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Лжеброкеры признаны виновными по статье 159 («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой») УК РФ.

Как установил суд, подсудимые создали «Бизнес-Школу Эскада». В этой компании они обещали обучать людей финансовой грамотности и работе с сервисами для торговли на бирже. С января 2019 года по апрель 2020-го члены компании под предлогом выгодных вложений в акции и криптовалюту пообещали выплачивать большие проценты с этих сделок. Таким образом они похитили у 45 человек в общей сложности 55 миллионов рублей.

Суд приговорил Роберта Алояна и Реваза Бурдули к семи годам колонии общего режима, Акоба Товмасяна к шести годам и 11 месяцам колонии общего режима, а Николая Волокитина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ранее сообщалось, что россиянка пообещала женщине и ее сыну снять порчу и похитила сотни тысяч рублей.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Нетаньяху задумался о передаче России Александровского подворья. Путин поднимал этот вопрос еще два года назад

      Высокопоставленный сотрудник из Минтранса России получил взятку 74 миллиона рублей

      Названо время исчезновения новых апартаментов в столице

      За нарушение правил фиксации экзаменов из ГАИ уволили 17 российских офицеров

      Организаторов массового вброса на выборах в Грузии взяли под стражу

      Ким Кардашьян высмеяли в сети за неожиданную деталь в образе на тренировке

      Суд избрал меру пресечения обвиняемым в многомиллионном хищении у Минобороны России

      Эксперт из США дал оценку российскому Т-90М

      20-летняя россиянка закрутила роман с восьмиклассником и поплатилась

      Подорожание сливочного масла объяснили тягой россиян к мороженому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше